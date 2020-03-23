Исследование: 62% россиян заявили, что боятся заразиться коронавирусом

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более половины россиян тревожатся, что кто-то из них или их близких может заболеть коронавирусной инфекцией, многие готовы пожертвовать частью своей свободы до тех пор, пока угроза распространения COVID-19 не исчезнет. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении ТАСС.

Холдинг совместно с Международной ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International исследовали общественное мнение в контексте ситуации с COVID-19 в 22 странах Европы, Азии, а также в США и Южной Америке. В опросе приняли участие более 20 тыс. человек.

"В общей сложности 62% опрошенных (в мире - прим. ТАСС) заявили, что опасаются, что вирус могут подхватить либо они, либо кто-то из их семей. 35% говорят, что боятся, а 27% - что очень боятся. 22% - не боятся, а 13% - совсем не боятся. Таким образом, в общей сложности 35% сохраняют спокойствие. Остальные не определились с ответом. В России 68% в той или иной степени испытывают тревогу, а 25% сохраняют спокойствие", - говорится в исследовании.

Большинство опрошенных выражают явную готовность временно пожертвовать некоторыми из своих прав, если это поможет предотвратить распространение инфекции. "С такой перспективой полностью согласны 35%, скорее согласны 41%, скорее не согласны 12%, а 6% полностью отвергают эту возможность. Остальные 5% не ответили. Таким образом, в общей сложности более трех четвертей (76%) населения исследованных стран мира с большей вероятностью готовы пожертвовать частью свободы до тех пор, пока угроза COVID-19 не исчезнет. Самый высокий уровень готовности в этом отношении отмечен в Австрии (95%), Македонии (94%) и Нидерландах (91%). В России о готовности пожертвовать частью прав заявили 60%, при этом 28% не готовы к такому повороту", - говорится в материалах.

У участников опроса нет четкого представления, чего можно ожидать в течение предстоящего месяца: более трети (36%) думают, что худшее еще впереди, столько же считают, что пик негатива пройден, а 27% полагают, что ситуация останется такой, как она есть. Самыми большими пессимистами являются жители Великобритании (82% думают, что худшее впереди), Нидерландов (77%), Франции (70%) и Австрии (68%). Гораздо более оптимистичны жители Казахстана (73% из них считают, что худшее позади), Турции (63%), Армении (61%), Индии (61%).