В Якутии выявили девять человек, распространявших фейки о коронавирусе

ЯКУТСК, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники МВД по Якутии выявили девять человек, распространявших в регионе фейковые новости о ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила журналистам в понедельник заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

"По информации министра внутренних дел Республики Саха (Якутия), которая была озвучена на оперативном совещании (21 марта), проведенном у главы республики, на настоящий момент органами внутренних дел выявлено 286 фейковых новостей. Из них непосредственно девять лиц установлены, тех, кто распространяет эти фейковые новости, и, соответственно, в ближайшее время будет выработан алгоритм привлечения к ответственности тех, кто эти новости распространяет", - сказала Балабкина.

В Якутии 19 марта был подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Заболевшим оказался генеральный директор Якутской топливно-энергетической компании (ПАО ЯТЭК). 20 марта стало известно, что подтверждены шесть новых случаев заражения коронавирусом, все инфицированные являются работниками той же компании. Как ранее сообщил глава Якутии Айсен Николаев, ЯТЭК полностью переходит на удаленную работу по управлению, производственные процессы идут в штатном режиме.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения.