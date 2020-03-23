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Распространение коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Таиланде достигло 721

В стране зафиксирован один летальный исход

БАНГКОК, 23 марта. /ТАСС/. Власти Таиланда за сутки зарегистрировали 122 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные распространило в понедельник министерство здравоохранения королевства.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, достигло 721, вылечились 52 человека. Также в стране зафиксирован один летальный исход. Накануне был отмечен самый крупный однодневный рост числа инфицированных в стране с момента выявления первого заболевшего - 188 человек.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. С 22 марта все иностранные граждане, планирующие попасть в королевство, должны иметь при себе медицинскую справку, подтверждающую отсутствие коронавируса, а также страховой полис с покрытием от 100 тыс. долларов. Кроме того, губернатор Бангкока распорядился закрыть с 22 марта по 12 апреля торговые центры и рынки в городе. Супермаркеты и магазины, торгующие товарами первой необходимости, в том числе едой, и расположенными внутри торговых центров, разрешено работать в обозначенный период времени.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.

Теги
ТаиландРаспространение коронавируса нового типа
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