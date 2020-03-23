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Волгоградское УФАС не признало рекламой изображение Родины-Матери с лимоном в руке

Компания "Сбермаркет" удалила рекламу и принесла извинения за размещение некорректного коллажа

ВОЛГОГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Волгоградской области отказало в возбуждении дела о нарушении законодательства о рекламе в отношении компании по доставке продуктов "Сбермаркет", которая в середине февраля разместила в своей группе в Instagram изображение монумента Родины-Матери на Мамаевом кургане с лимоном в руке. Об этом ТАСС сообщила замглавы ведомства Ирина Никуйко.

"К нам поступили письменные заявления от двух лиц по этому инциденту, однако еще до их поступления, сразу после публикаций в СМИ, экспертный совет при Волгоградском УФАС дал негативную оценку такой практике с точки зрения этики. Проверка, проведенная ведомством в течение месяца, установила, что изображение монумента Родины-Матери в таком виде использовалось только как картинка к новости на собственной странице сервиса в Instagram. Это является информационно-новостным сообщением и не подпадает под понятие рекламы, соответственно, под действие Закона о рекламе. В связи с этим было принято решение об отказе в возбуждении дела о нарушении рекламного законодательства", - сказала Никуйко.

Она пояснила, что этот факт имел большой общественный резонанс. "Конечно, с точки зрения этики, использование образа скульптуры "Родина-Мать зовет" в данном контексте и сопровождении вызывает понятное и справедливое возмущение, на что и общественность, и антимонопольный орган оперативно отреагировали", - отметила собеседница агентства.

Замглавы волгоградского УФАС, которая также возглавляет экспертный совет ведомства, подчеркнула, что другим компаниям, которые накануне 75-летия Победы задумывают нечто подобное, "лучше не играть с огнем и с уважением относиться к символам, которые являются значимыми и особо почитаемыми; учесть печальный опыт "Сбермаркета".

После публикаций в СМИ компания удалила рекламу и принесла извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram, анонсирующего работу сервиса "Сбермаркет" в Волгограде. По данным "Сбермаркета", он был размещен компанией-подрядчиком без необходимого согласования и не соответствует рекламной политике и ценностям компании. "Сбермаркет" поблагодарил пользователей соцсетей и совет ветеранов, обративших внимание на ситуацию.

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