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Вице-премьер Абрамченко поддержала обновление Красной книги России

Перечень исчезающих животных России обновится впервые за 20 лет. В него планируют включить каспийского тюленя и дальневосточную плотоядную косатку

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поддержала решение о включении каспийского тюленя и дальневосточной плотоядной косатки в Красную книгу России. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

Решение о внесении этих представителей фауны в Красную книгу ранее приняла Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам. Минприроды в четверг сообщило, что соответствующий приказ готовится к направлению в Минюст.

"Задачей государства является реальная защита и сохранение всего спектра отечественного биологического разнообразия. Мы создаем необходимые условия для восстановления природного баланса, а также ликвидируем любые риски снижения популяции особо редких животных. И впервые за 20 лет в России будет обновлен перечень исчезающих животных, которым требуется защита", - цитирует пресс-служба слова Абрамченко.

По данным Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) за 2019 год, каспийских тюленей насчитывается 43-66 тысяч особей, что говорит о продолжающемся падении их численности. С начала прошлого века и по 2012 год популяция сократилась на 77,5%. Численность плотоядной косатки в российских водах в настоящее время не превышает несколько сот особей. Это сравнимо с оценками численности амурского тигра, сохранение которого является приоритетным для государства.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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