Российское судно "Порт Мэй" задержали в Приморье из-за долга по зарплате перед экипажем

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Капитан порта Находка в Приморье после обращения профсоюза задержал судно "Порт Мэй", экипаж которого пожаловался на задержку зарплаты и плохое обеспечение продуктами. Об этом в понедельник сообщил председатель Дальневосточной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"Инспектора ДВРО РПСМ посетили теплоход "Порт Мэй", стоящий у причала рыбного порта Находки в ожидании отмены штормового предупреждения по заливу Находка. Причиной посещения теплохода стала жалоба члена экипажа судна на задержку выплаты заработной платы <...> Экипаж судна также пожаловался на плохое обеспечение судна продуктами питания. Учитывая сложившиеся обстоятельства, было принято решение обратиться к капитану порта Находка и задержать судно в порту Находка до полного погашения задолженности по заработной плате в сумме более 4 млн рублей и обеспечения судна качественными продуктами питания", - сообщил Суханов.

Теплоход "Порт Мэй" работает под российским флагом, судно построено в 1992 году в Турции. Судно приписано к сахалинскому порту Холмск, судовладелец - компания "Вип Строй Холдинг" из Южно-Сахалинска. Экипаж судна 17 человек, все россияне, жители Дальнего Востока России. По словам Суханова, массовые жалобы от моряков на задержки зарплаты этим судовладельцем начали поступать в профсоюз три года назад.