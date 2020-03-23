WSJ: в нескольких американских штатах из-за коронавируса освободят заключенных

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Власти некоторых американских штатов приняли решение досрочно освободить тысячи заключенных, чтобы не допустить распространения в пенитенциарных учреждениях нового коронавируса. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, такие меры приняты в Калифорнии, Нью-Йорке, Огайо, Техасе и примерно десятке других штатов. Освобождают тех, кто не был осужден за совершение тяжких преступлений, пожилых заключенных и узников, которые уже имеют какие-либо заболевания. Во многих тюрьмах принимают и иные меры предосторожности: запрещают навещать заключенных, проводят обследования сотрудников.

В публикации констатируется, что в штатах Вашингтон, Мичиган, Нью-Йорк, Пенсильвания, а также столичном округе Колумбия имели место случаи, когда коронавирусом заражались лица, работающие в тюрьмах. Из-за этого заключенные были помещены на карантин.

Согласно приведенным в материале оценкам, в тюрьмах угроза распространения вируса особенно высока. В США в настоящее время насчитывается около 2,2 млн заключенных.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 35,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 470 человек.