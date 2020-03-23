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Распространение коронавируса нового типа
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Правительство распорядилось приостановить диспансеризацию в связи с коронавирусом

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Правительство приняло решение приостановить проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения из-за коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ", - говорится в документе. 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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