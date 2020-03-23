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Хайнань с 1 декабря запретит широкий перечень одноразовой продукции из пластика

Эта мера распространяется на товары из пластика, не поддающегося разложению

ХАЙКОУ /Китай/, 23 марта. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань с 1 декабря введет запрет на производство, продажу и использование широкого перечня одноразовой пластиковой продукции. Об этом сообщило региональное управление экологии.

"Эта мера распространяется на товары из пластика, не поддающегося разложению", - говорится в распространенном заявлении.

В нем уточняется, что такое решение касается пакетов и столовых приборов с содержанием полиэтилена, полипропилена, полистирола, поливинилхлорида, этилвинилацетата и полиэтилентерефталата. В соответствии с постановлением, в дальнейшем власти намерены расширить перечень пластиковых предметов, запрещенных законодательством.

В январе китайское правительство запустило программу по полному отказу к 2026 году от полимеров в ряде сфер бытового применения с постепенным их вытеснением новыми материалами. Власти планируют сформировать диверсифицированную систему по контролю за пластиковым мусором, ужесточить режим применительно ко всему циклу производства, транспортировки, продажи и утилизации таких товаров. В соответствии с этой программой магазины, рестораны, аптеки и прочие места, где ведется обслуживание массового потребителя, уже в 2020 году в крупнейших городах Китая полностью откажутся от пластиковых упаковок, столовых приборов и соломинок для напитков.

Теги
КитайХайнань
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