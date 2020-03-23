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В России создадут систему отслеживания контактировавших с зараженными коронавирусом

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС. Минкомсвязь до 27 марта должна создать систему отслеживания граждан, которые были в контакте с больными коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Минкомсвязи России организовать создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица, предусмотрев возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, больным новой коронавирусной инфекцией, путем рассылки соответствующих сообщений в целях информирования их о необходимости самоизоляции, а также направление данной информации в оперативные штабы субъектов Российской Федерации. Срок - до 27 марта 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Граждане, контактировавшие с заразившимися коронавирусом, будут получать оповещение об этом. "Минкомсвязи России организовать создание системы отслеживания граждан <…> на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица, предусмотрев возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, больным новой коронавирусной инфекцией, путем рассылки соответствующих сообщений в целях информирования их о необходимости самоизоляции", - говорится в поручении. Также данная информация должна будет направляться в оперативные штабы соответствующих регионов страны. 

Срок исполнения этого поручения установлен до 27 марта, указано в документе.

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