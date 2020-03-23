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Жителям Подмосковья старше 65 лет рекомендовали соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что гулять и дышать свежим воздухом можно и нужно, но только не в людных местах

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Подмосковья рекомендуют жителям региона старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции в период с 26 марта по 14 апреля. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

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"Я сейчас обращаюсь к нашим жителям старше 65 лет, а также к тем, у кого в любом возрасте есть хронические заболевания. Очень важно, чтобы, начиная с четверга, 26 марта, до воскресенья, 14 апреля, вы оставались дома, соблюдали режим самоизоляции", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он добавил, что гулять и дышать свежим воздухом можно и нужно, но только не в людных местах. "А вот выходить в аптеку или в магазин стоит только в крайнем случае. Пусть лучше продукты или лекарства доставят наши социальные службы вместе с волонтерами, они постараются помочь", - добавил Воробьев.

Он отметил, что также следует отказаться от поездок на общественном транспорте. В настоящее время в Подмосковье зарегистрированы 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Выплата пожилым людям

Пожилым людям в Подмосковье предусмотрена выплата в 3 тыс. рублей, половина этой суммы будет перечислена авансом, начиная с 26 марта, сообщил в понедельник в Telegram-канале Воробьев.

"Пожилым людям выплатят 3 тыс. рублей, начиная с ближайшего четверга, а вторая половина - после того, как период самоизоляции завершится, 14 апреля", - написал губернатор.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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