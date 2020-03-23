В Москве из-за коронавируса отменили льготный проезд для школьников

В Москве из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников начиная с пятого класса, сообщил в понедельник на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.

"Почему это важно? Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу", - подчеркнул Собянин.

В этой связи он пояснил, что, "если даже для самих молодых людей это не так опасно, то получив порцию вируса, они могут "наградить" им своих родителей, бабушек и дедушек". "Транспортное приложение социальной карты москвича у школьников будет временно заблокировано, а уплаченные за проезд деньги перенесены на более поздний срок", - подчеркнул он.

Занятия в московских школах отменены с 21 марта по 12 апреля включительно, при этом сохраняется возможность посещения воспитанниками детских садов и школ учащимися 1-4 классов. В начальных классах будут дежурные группы численностью до 12 человек. Перед уроками у детей будет проводиться измерение температуры тела, помещения школы будут регулярно дезинфицироваться.

Также мэр отметил, что столичные школьники, имеющие право на бесплатное питание в школах, на время закрытия учебных заведений в условиях профилактики распространения коронавируса смогут получать продуктовые наборы.

"В связи с временным закрытием учебных заведений школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. Выдача наборов будет осуществляться через школы. Тем самым мы поддержим семьи с небольшими доходами", - отметил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрированы 438 случаев заражения, из них более 260 в Москве. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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