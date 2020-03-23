Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал пожилых россиян внимательно относиться к своему здоровью, избегать людных мест и по возможности оставаться дома.

"Обращаюсь я сейчас к людям старшего поколения. Пожалуйста, относитесь серьезно к этой информации. Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. "Это в первую очередь в интересах вашего здоровья. Если вам нужно купить лекарства или продукты, хорошо бы обратиться за помощью, если есть, к близким, соседям, знакомым, близким людям, также в социальные службы и к волонтерам", - добавил премьер.

"Дорогие друзья, уважаемые коллеги. Ситуация, которая складывается сейчас в мире из-за коронавируса, она показывает, что в группе особого риска находятся люди старшего поколения: это наши родители, бабушки, дедушки, пожилые соседи, те, у кого, к сожалению, снижен иммунитет или имеются хронические болезни. Сейчас именно им в первую очередь угрожает опасность и каждый из нас должен относиться к ним особенно внимательно, во всем помогать", - подчеркнул премьер-министр.