Россия завершила перевозку вирусологов и медиков в Италию

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Восьмой и девятый самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Италию последние группы специалистов и оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщили в российском Минобороны.

Как и предыдущие семь, они прибыли на авиабазу ВВС Италии Пратика-ди-Маре (30 километров юго-западнее Рима).

В воскресенье из Москвы в Италию вылетели семь самолетов, в понедельник рано утром - еще два. Первый борт встретил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

В субботу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь в борьбе с эпидемией.

По поручению президента Минобороны РФ создало авиагруппировку из девяти самолетов Ил-76, которая доставила в Италию вирусологов, эпидемиологов и необходимое оборудование. По данным ведомства, в группировку медиков вошли восемь мобильных бригад медиков и около 100 военных специалистов-вирусологов и эпидемиологов, которые принимали непосредственное участие в ликвидации вспышек африканской чумы свиней, сибирской язвы, разработки вакцины против лихорадки Эбола и противочумных вакцин. Также самолетами были доставлены автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории и медицинское оборудование.

На 22 марта общее число инфицированных в Италии составило 59138 человек, почти на 4 тыс. больше, чем днем ранее. Число умерших за сутки составило 651 человек. Это меньше, чем 21 марта, когда было зарегистрировано наибольшее число смертей с момента начала эпидемии, жертвами которой в стране стали в общей сложности 5476 человек.