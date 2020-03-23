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Распространение коронавируса нового типа

Минюст США требует закрыть сайт, торгующий "вакцинами" от коронавируса

Посетителям предлагают купить "лекарство" за 4,95$

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции США направило иск по делу о мошенничестве в отношении сайта, обещающего своим клиентам вакцину от коронавируса. Как отмечается в распространенном в воскресенье заявлении ведомства, это решение идет в русле указаний генпрокурора страны Уильяма Барра выявлять и расследовать любую незаконную деятельность, касающуюся пандемии.

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"Владельцы сайта с помощью мошеннической схемы пытаются нажиться на страхах распространения COVID-19. Посетителям предлагают приобрести вакцину Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 4,95$ с помощью кредитной карты, - обратили внимание в министерстве. - Официальных вакцин не разработано, равно как и ВОЗ не занимается их распространением".

Представители администрации США заверили, что не будут мириться с попытками использовать чрезвычайную ситуацию в личных целях.

Окружной судья города Остин (штат Техас) Роберт Питман уже отреагировал и выдал ордер немедленно заблокировать доступ к ресурсу. К делу подключились и агенты Федерального бюро расследований.

Министерство юстиции советует гражданам тщательно проверять любые компании, благотворительные фонды, которые каким-либо образом упоминают в своей деятельности коронавирус. Ведомство предупреждает, что в названиях сайтов мошенников часто используются официальные правительственные аббревиатуры. "Помните, если бы вакцина стала доступна, то вы бы узнали об этом не из рекламы и сообщения электронной почты", - отмечается в заявлении.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 35 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 470 человек.

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СШАБарр, УильямРаспространение коронавируса нового типа
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