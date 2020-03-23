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Распространение коронавируса нового типа

Новые меры властей Москвы против распространения коронавируса

Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым москвичам в связи с распространением коронавируса, поскольку они находятся в группе риска. 

"Природа коронавируса такова, что в первую очередь он представляет угрозу для жизни и здоровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом", — отметил он. 

Собянин рекомендовал ограничить контакты с другими людьми и своевременно обращаться за медицинской помощью.

"Многие уже соблюдают эти рекомендации, но есть те, кто этого не делает и привносит большой риск", — добавил мэр. 

Чтобы его нивелировать, Сергей Собянин принял следующие решения.

  • С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим. Их должны перевести в режим удаленной работы, предоставить оплачиваемый отпуск или отправить на больничный. Исключение составляют руководители и сотрудники, чье нахождение на работе жизненно важно для предприятий, а также работники здравоохранения. Для получения больничного листа необходимо позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и его доставят на дом. 
  • Пожилым и хронически больным рекомендовано не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. 
  • Москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Из них 2 тыс. рублей выплатят авансом, еще 2 тыс. рублей — после окончания домашнего режима при условии его соблюдения.
  • Операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при отрицательном балансе. Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.
  • В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения бытовых вопросов пожилые москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09.

С отдельной просьбой Собянин обратился к молодому поколению. "Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых. По возможности поддерживайте связь с пожилыми родственниками по телефону или через интернет", — отметил он. 

Также мэр Москвы принял решения, касающиеся семей с детьми. 

  • Школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы
  • В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5-го класса. 
Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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