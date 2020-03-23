Новые поручения главы правительства, направленные на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал новые распоряжения, направленные на борьбу с распространением коронавируса и помощь гражданам с связи с пандемией. В их числе - выделение 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (аппарат ЭКМО насыщает кровь кислородом вне тела пациента, а затем возвращает ее обратно), организация возможности дистанционного выделения пособий и многое другое.

Главное о поручениях главы кабмина – в материале ТАСС.