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Распространение коронавируса нового типа

Новые поручения главы правительства, направленные на борьбу с коронавирусом

© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал новые распоряжения, направленные на борьбу с распространением коронавируса и помощь гражданам с связи с пандемией. В их числе - выделение 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (аппарат ЭКМО насыщает кровь кислородом вне тела пациента, а затем возвращает ее обратно), организация возможности дистанционного выделения пособий и многое другое.

Главное о поручениях главы кабмина  – в материале ТАСС.

  • Минпромторг получит 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Предполагается закупка не менее 5700 аппаратов.

  • На производство и закупку оборудования для диагностики и лечения эпидемических заболеваний и на средства защиты выделят 10 млрд рублей.

  • Минпромторг также получит 5 млрд рублей на закупку тепловизоров, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха.

  • Минпромторг должен будет обеспечить каждый обратившийся к нему федеральный орган исполнительной власти не менее чем одним средством дистанционного температурного контроля. 

  • Холдинг "Швабе" в течение 2020 года будет единственным поставщиком тепловизоров, термометров и установок для обеззараживания воздуха в рамках закупок, осуществляемых Минпромторгом. 

  • Федеральному медико-биологическому агентству выделят до 491,7 млн рублей на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

  • Мишустин поручил организовать возможность подачи заявления на получение пособия для тех, кто остался без работы, и его выплату в дистанционном режиме.
  • Мишустин также поручил подготовить предложения по недопущению необоснованных увольнений, прямо или косвенно связанных с коронавирусом. 
  • Регионы будут должны представлять в правительство информацию о готовности медучреждений противостоять распространению коронавируса.
  • Помимо этого, регионы должны провести учения по ликвидации ЧС, уделив внимание взаимодействию ведомств. В свою очередь министерства и ведомства должны будут провести учения по отработке мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса.
  • Роспотребнадзор должен организовать особый порядок противоэпидемиологических мероприятий для всего транспорта, прибывающего в Россию. 
  • Минфину поручено принять меры, чтобы отсрочить выплаты регионов по долгам.
  • Минфин и Минэкономразвития до 26 марта должны представить предложения по приоритизации расходов бюджета в антикризисных целях. 
  • Мишустин также поручил МЭР представить предложения по дополнительным мерам в рамках реализации планов по импортозамещению. 
  • Кроме того, Минэкономразвития должно представить предложения по дополнительным мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет оптимизации мероприятий нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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