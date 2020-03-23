{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве изменили схему постановки диагноза "коронавирусная инфекция"

Столичные медики не будут направлять положительные пробы на подтверждение в научный центр "Вектор". Диагноз будет поставлен после первой пробы с положительным результатом
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение. Об этом сообщили в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

На эту тему
Новые меры властей Москвы против распространения коронавируса

"Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчета: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Диагноз "коронавирусная инфекция" будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве", - сообщили в штабе.

Там уточнили, что сейчас все люди, имеющие хотя бы одну первую положительную пробу на коронавирус, уже получают необходимую медицинскую помощь. Повторное тестирование, при необходимости, будет также проводиться в Москве.

Ранее стало известно, что в столице к настоящему моменту выявили еще 71 новый случай коронавирусной инфекции, всего в Москве зафиксировано 262 случая.

Поясняется, что 71 случай - это люди, у которых первая проба была положительной, и они уже получают помощь. Обследования провели в федеральных лабораториях, расположенных в Москве.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
WWF восстановит поврежденную вандалами во Владивостоке "тигриную тропу"
Затраты на восстановление тропы пока не подсчитаны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС