В Москве изменили схему постановки диагноза "коронавирусная инфекция"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение. Об этом сообщили в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

"Мы договорились с Роспотребнадзором об изменении схемы подсчета: теперь Москва не будет направлять положительные пробы на подтверждение в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Диагноз "коронавирусная инфекция" будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве", - сообщили в штабе.

Там уточнили, что сейчас все люди, имеющие хотя бы одну первую положительную пробу на коронавирус, уже получают необходимую медицинскую помощь. Повторное тестирование, при необходимости, будет также проводиться в Москве.

Ранее стало известно, что в столице к настоящему моменту выявили еще 71 новый случай коронавирусной инфекции, всего в Москве зафиксировано 262 случая.

Поясняется, что 71 случай - это люди, у которых первая проба была положительной, и они уже получают помощь. Обследования провели в федеральных лабораториях, расположенных в Москве.