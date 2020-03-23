Суд в Бурятии потребовал вернуть в собственность РФ землю, незаконно переданную в аренду

ТАСС, 23 марта. Суд в Республике Бурятия постановил вернуть в собственность РФ участки в государственном заказнике "Фролихинский", которые власти региона незаконно сдали в аренду двум частным компаниям на 49 лет. Об этом сообщается на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

На территории заказника "Фролихинский" действует особый режим охраны, там запрещена рекреационная деятельность.

"Для пресечения незаконной деятельности природоохранный прокурор обратился в суд с исками к ООО "Лад" и ООО "Байкалхант", также на юридические лица возложена обязанность освободить лесные участки от возведенных построек. Решениями суда требования прокурора удовлетворены", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в 2008-2010 годах республиканским агентством лесного хозяйства Бурятии в аренду на 49 лет ООО "Байкалхант" и ООО "Лад" под рекреационную деятельность переданы лесные участки в государственном природном заказнике федерального значения, входящие в центральную экологическую зону озера Байкал. На арендуемых участках возведены деревянные строения. Компания "Лад" с решением суда согласилась, второй ответчик - "Байкалхант" - подал апелляционную жалобу, однако Верховный суд Бурятии ее не удовлетворил.

Как сообщила ТАСС старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова, общая площадь выделенных в аренду участков составила 6,6 тыс. кв. м. Компании построили там турбазы, но нанести серьезный вред ландшафту не успели.

Государственный природный заказник федерального значения "Фролихинский" находится в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия. Он создан в 1976 году с целью сохранения и восстановления популяции ценных и редких объектов животного мира. На территории заказника обитают такие редкие виды животных и птиц, как орлан-белохвост, скопа. Также в лесах водятся лоси, дикие северные олени, кабарга, соболи, горностаи, росомахи, лебеди-кликуны и другие представители фауны.