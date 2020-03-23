WWF восстановит поврежденную вандалами во Владивостоке "тигриную тропу"

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF) России восстановит поврежденную вандалами "тигриную тропу" во Владивостоке, подаренную городу фондом. Об этом ТАСС сообщил глава филиала Петр Осипов.

Тигриная тропа на набережной Спортивной гавани Владивостока представляет собой ряд металлических пластин в тротуаре, на которых изображены отпечатки лап тигра и названия стран, где обитает этот хищник. В минувшие выходные часть пластин исчезла, некоторые были повреждены.

"Эту тропу когда-то фонд подарил городу, в прошлом году мы также проводили ее реконструкцию. Поскольку тигр - это знаковый объект и для нас, и для Приморья в целом, мы хотим восстановить тропу в том виде, в котором она была после реконструкции. Досадно, что в нашем городе еще есть вандалы, которые так беззастенчиво портят прекрасные объекты", - сказал Осипов.

Он добавил, что затраты на восстановление тропы пока не подсчитаны, но в прошлый раз реконструкция обошлась фонду в 180 тыс. рублей. Со своей стороны администрация Владивостока сообщила ТАСС, что в текущем году запланирован ремонт на набережной с восстановлением поверхностей объекта. В будущем ее ждет большая реконструкция.

"Тигриная тропа", появившаяся в 2010 году во Владивостоке, символически объединила 13 стран Азии, на территории которых обитает эта кошка - Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индию, Индонезию, Камбоджу, Китай, Лаос, Малайзию, Мьянму, Непал, Таиланд, Россию. Она была открыта делегатами Международного молодежного тигриного форума, который проводился в Приморье по инициативе WWF, Минприроды России и Администрации Приморского края.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид - амурский тигр. Он занесен в Международную Красную книгу. В регионах ДФО живут 550-580 особей тигра, это 95% мировой популяции.