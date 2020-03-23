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Лавров награжден медалью Столыпина

Главу МИД РФ наградили "за заслуги в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю плодотворную деятельность"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о награждении министра иностранных дел России Сергея Лаврова медалью П. А. Столыпина II степени. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"За заслуги в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью Столыпина П. А. II степени министра иностранных дел РФ Лаврова Сергея Викторовича", - говорится в документе.

Лавров занимает пост министра иностранных дел с 2004 года. Герой РФ (2020), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степеней (2015, 2010, 2005, 1998), также награжден орденом Почета (2010). Отмечен Почетной грамотой (2010) и четырьмя благодарностями президента РФ (1994, 2000, 2005, 2006) и имеет ряд иностранных наград.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссия
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