Рособрнадзор приостановил плановые проверки учебных заведений до 30 апреля

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в связи со сложившейся эпидемической ситуацией приостановила плановые проверки высших учебных заведений, школ, детсадов и колледжей России до 30 апреля, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Проверки организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с поручением правительства РФ приостанавливаются до 30 апреля включительно, кроме внеплановых проверок, основанием для которых является наличие фактов причинения вреда жизни и здоровью, и внеплановых проверок в связи с выдачей лицензии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что региональные контрольно-надзорные органы приостанавливают назначение новых проверок, а также все плановые проверки школ, детских садов, техникумов, колледжей и других организаций, которые ведут образовательную деятельность.

Кроме того, в связи с тем, что при государственной аккредитации и лицензировании проводятся выездные мероприятия, Рособрнадзор рекомендовал организациям и индивидуальным предпринимателям не представлять заявления на получение и переоформление лицензий и свидетельств об аккредитации образовательной деятельности.

"Рособрнадзор проинформировал все региональные контрольно-надзорные органы в сфере образования об изменениях в порядке проведения проверок в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией", - добавили в пресс-службе.