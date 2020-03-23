{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Рособрнадзор приостановил плановые проверки учебных заведений до 30 апреля

Ведомство также рекомендовало не представлять заявления на получение и переоформление лицензий и свидетельств об аккредитации образовательной деятельности
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в связи со сложившейся эпидемической ситуацией приостановила плановые проверки высших учебных заведений, школ, детсадов и колледжей России до 30 апреля, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Проверки организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с поручением правительства РФ приостанавливаются до 30 апреля включительно, кроме внеплановых проверок, основанием для которых является наличие фактов причинения вреда жизни и здоровью, и внеплановых проверок в связи с выдачей лицензии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что региональные контрольно-надзорные органы приостанавливают назначение новых проверок, а также все плановые проверки школ, детских садов, техникумов, колледжей и других организаций, которые ведут образовательную деятельность.

Кроме того, в связи с тем, что при государственной аккредитации и лицензировании проводятся выездные мероприятия, Рособрнадзор рекомендовал организациям и индивидуальным предпринимателям не представлять заявления на получение и переоформление лицензий и свидетельств об аккредитации образовательной деятельности.

"Рособрнадзор проинформировал все региональные контрольно-надзорные органы в сфере образования об изменениях в порядке проведения проверок в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Дело Александра Винника
Москалькова направила в ООН обращение с просьбой защитить права Винника
Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что состояние здоровья россиянина значительно ухудшилось
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС