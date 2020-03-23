В "Одноклассниках" до конца апреля будут показывать концерты российских музыкантов

"Одноклассники" до конца апреля покажут серию концертов популярных российских исполнителей "Музыка в OK Live" . Как сообщает соцсеть, для ее пользователей выступят IOWA, BURITO, группа "Сурганова и Оркестр" и другие артисты.

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"Музыка в OK Live" стартовала 20 марта. Уже выступили Гоша Куценко с концертом "Музыка лечит" и певица Нюша. Помимо этого, исполнительница Наргиз пообщалась онлайн со своими поклонниками. Также участница пятого сезона "Голоса" Шура Кузнецова дала в эфире OK Live часовой концерт.

В ближайшее время запланированы выступления Сосо Павлиашвили (25 марта), группы КВАТРО (26 марта), Мити Фомина (27 марта), группы BURITO (1 апреля), а 2 апреля группа "Сурганова и Оркестр" устроит в прямом эфире OK Live квартирник.

Трансляции онлайн-концертов будут доступны в веб-версии "Одноклассников", а также в приложениях соцсети на iOS и Android. Кроме этого, смотреть выступления можно в приложении OK Live, которое доступно на iOS и Android.