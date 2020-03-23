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Распространение коронавируса нового типа

В США придумали слово для обозначения людей, скупающих продукты из-за коронавируса

Как указывают создатели неологизма, Covidiot также может относиться к людям, которые не следуют рекомендациям властей относительно вопросов гигиены

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. На сайте популярного англоязычного онлайн-словаря Urban Dictionary появилось новое слово для обозначения людей, которые ринулись массово скупать продукты питания в магазинах из-за угрозы распространения коронавируса, - Covidiot.

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Оно происходит от названия заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, COVID-19 и слова "идиот". Как указывают создатели неологизма, Covidiot также может относиться к людям, которые не следуют рекомендациям властей относительно вопросов гигиены и личной безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В качестве примера использования нового слова Urban Dictionary приводит два высказывания. Первое - "ты видел этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке?". И второе - "этот ковидиот обнимает всех, кого встречает".

Urban Dictionary был создан в 1999 году студентом Политихнического университета штата Калифорния Аароном Пекхэмом. В нем собраны преимущественно сленговые выражения, определение которых отсутствует в стандартных словарях.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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