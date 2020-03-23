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Распространение коронавируса нового типа

Чубайс рассказал об эффективности самоизоляции на примере сотрудника "Роснано"

Он также призвал реагировать на ситуацию с коронавирусом "спокойными внятными действиями"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал об эффективности самоизоляции на примере сотрудника "Роснано" и призвал соблюдать введенные в связи с распространением нового коронавируса правила, реагируя на ситуацию "спокойными внятными действиями".

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"На наш взгляд, мы это обсуждали в "Роснано", не надо скатываться в какую-то дурацкую, типа "все это ерунда", браваду, <…> но неправильно скатываться и в какое-то полупаническое состояние, которое, к сожалению, встречается сегодня уже нередко. Надо просто встретить эту опасность лицом к лицу спокойными внятными действиями", - сказал Чубайс, отвечая на вопрос журналиста Станислава Кучеры. Видеозапись ответа размещена на YouTube-канале Кучеры.

В Москве 5 марта перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Согласно документу тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции.

В "Роснано", отметил Чубайс, в тот же день выпустили приказ о порядке действий, который включает все, начиная от перехода на дистанционную работу и заканчивая действиями тех, кто возвращается из командировки. Глава УК "Роснано" рассказал, что сотрудник, вернувшийся в те дни из командировки в Испанию, сделал все в соответствии с новыми правилами - уведомил начальство и остался на самоизоляции. Позже он был госпитализирован, у него обнаружился новый коронавирус. Сейчас этот сотрудник выздоравливает.

"Простое соблюдение очевидных правил оказалось действенным и для него, и для нашего коллектива, и для родителей, о которых особенно нужно подумать в этой ситуации. Человек сделал ровно то, что требуется. Поэтому наш короткий опыт показывает - ребята, давайте соблюдать правила, и тогда мы минимизируем общий ущерб", - сказал Чубайс.

Теги
РоссияЧубайс, Анатолий БорисовичРаспространение коронавируса нового типа
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