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Распространение коронавируса нового типа
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Мишустин согласился усилить ответственность за нарушение правил карантина

Премьер также поблагодарил врачей за самоотверженную работу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой об усилении ответственности на нарушение режима карантина. Об этом он заявил, открывая заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по территории РФ.

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"Мы это сделаем обязательно, надо будет сформулировать по результатам президиума", - сказал премьер в ответ на просьбу главного санитарного врача РФ.

В ходе совещания Попова обратилась к Мишустину с просьбой об ускорении выполнения ранее данных поручений по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина. "Сегодня это очень актуально", - сказала она.

Мишустин также поблагодарил врачей за самоотверженную работу, которая, в особенности в Москве, позволила создать как логистику, так и учетную систему для спокойного тестирования граждан на наличие коронавирусной инфекции. По его мнению, общие усилия органов власти и медиков позволяют держать ситуацию на контроле.

Премьер-министр сообщил, что совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой было сформулировано поручение Росздравнадзору проверить готовность регионов на наличие необходимого количества койкомест и оборудования в связи с распространением коронавируса. "Мы в ежедневном режиме должны будем на эту ситуацию реагировать", - заключил он.

"Я бы хотела еще сказать о необходимости помещения под карантин всех прибывших [в Россию] граждан государств мира, по отчетным цифрам 69 тыс. 632 человека преодолели государственную границу РФ и были подвергнуты сантирно-карантинному контролю. Но под медицинское наблюдение и под карантин - это уже не самоизоляция, а обязательная изоляция граждан - помещено меньше примерно на 8 %", - отметила Попова.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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