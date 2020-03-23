В Подмосковье запустили две лаборатории для исследований на коронавирус

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Московской области запустило две лаборатории для исследований на коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области с сегодняшнего дня начали работать две лаборатории для проведения исследований на коронавирусную инфекцию. Исследования проводятся на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исследование выполняется только по назначению врача. В ближайшее время планируется запустить еще три лаборатории.

В настоящее время в Подмосковье зарегистрированы 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.