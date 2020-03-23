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Распространение коронавируса нового типа

Более 80% вузов в России перешли на дистанционное обучение

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 80% вузов в России уже перешли на дистанционное обучение. Об этом в понедельник заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании рабочей группы по организации образовательного процесса в вузах в условиях распространения коронавирусной инфекции в РФ.

"Больше 80% вузов уже перешли [на дистанционное обучение], у нас есть хороший накопленный опыт работы в этих условиях. Не идеальный, конечно, но хороший", - сказал он.

Минобрнауки РФ ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая организацию замеров температуры на входе в учреждения. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типаФальков, Валерий Николаевич
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