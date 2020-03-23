Температура, боль при движении, одышка. Стопкоронавирус.рф назвал симптомы COVID-19

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Первые три дня инфицирования коронавирусом у заразившегося может наблюдаться повышенная температура, однако потом она спадает и спустя несколько дней снова поднимается. Также основными симптомами при коронавирусе являются сильные головные и суставные боли, затрудненное дыхание, слабость, кашель или одышка, об этом сообщается в официальном Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф .

"Чрезвычайными знаками, указывающими на COVID-19, являются затрудненное дыхание, боль в груди, синеватые губы или лицо. Если у вас такие симптомы как повышенная температура, кашель или одышка, немедленно обращайтесь за медицинской помощью", - отмечается в ролике, который опубликован в Telegram-канале ресурса.

В первые три дня инфицирования симптомы похожи на простуду или грипп. Может наблюдаться повышенная температура, возникает несильная боль в горле. У пациентов с ослабленным иммунитетом могут быть диарея и тошнота, при этом снижение аппетита не происходит.

На четвертый и пятый дни температура спадает, боль в горле значительно усиливается, зараженный испытывает дискомфорт при приеме пищи и воды. Другие симптомы - головные боли средней степени, диарея, сухой кашель, болезненные ощущения при движении или движениях любой частью тела, слабость в теле вместе с суставной болью.

На шестой день фиксируется температура в пределах 37 градусов, боль из суставов передается в пальцы, интенсивность диареи и рвоты возрастает, дыхание может быть затрудненным. У пациента постоянное ощущение подавленности. На седьмой и восьмой дни температура поднимается выше 38 градусов. Среди симптомов указываются также кашель с мокротой, значительная затрудненность дыхания при каждом вдохе, ощущение тяжести в груди, сильные головные и суставные боли.