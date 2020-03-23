{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Температура, боль при движении, одышка. Стопкоронавирус.рф назвал симптомы COVID-19

Чрезвычайными признаками являются затрудненное дыхание, боль в груди, синеватые губы или лицо
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Первые три дня инфицирования коронавирусом у заразившегося может наблюдаться повышенная температура, однако потом она спадает и спустя несколько дней снова поднимается. Также основными симптомами при коронавирусе являются сильные головные и суставные боли, затрудненное дыхание, слабость, кашель или одышка, об этом сообщается в официальном Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф.

На эту тему
Новые поручения главы правительства, направленные на борьбу с коронавирусом

"Чрезвычайными знаками, указывающими на COVID-19, являются затрудненное дыхание, боль в груди, синеватые губы или лицо. Если у вас такие симптомы как повышенная температура, кашель или одышка, немедленно обращайтесь за медицинской помощью", - отмечается в ролике, который опубликован в Telegram-канале ресурса.

В первые три дня инфицирования симптомы похожи на простуду или грипп. Может наблюдаться повышенная температура, возникает несильная боль в горле. У пациентов с ослабленным иммунитетом могут быть диарея и тошнота, при этом снижение аппетита не происходит.

На четвертый и пятый дни температура спадает, боль в горле значительно усиливается, зараженный испытывает дискомфорт при приеме пищи и воды. Другие симптомы - головные боли средней степени, диарея, сухой кашель, болезненные ощущения при движении или движениях любой частью тела, слабость в теле вместе с суставной болью.

На шестой день фиксируется температура в пределах 37 градусов, боль из суставов передается в пальцы, интенсивность диареи и рвоты возрастает, дыхание может быть затрудненным. У пациента постоянное ощущение подавленности. На седьмой и восьмой дни температура поднимается выше 38 градусов. Среди симптомов указываются также кашель с мокротой, значительная затрудненность дыхания при каждом вдохе, ощущение тяжести в груди, сильные головные и суставные боли.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Туристов из Амурской области не будут экстренно возвращать из Таиланда и Вьетнама
По данным властей региона, в этих странах отдыхают 570 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС