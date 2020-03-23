В течение двух недель в России будет 15 центров для подтверждения коронавируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Противочумный центр в Москве подключился к работе по диагностике новой коронавирусной инфекции. В настоящее время диагностику проводят два центра, в течение двух недель к работе будут подключены 15 референс-центров в регионах России, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Мы изменили алгоритм подтверждения, и сегодня это уже не только "Вектор", это и противочумный центр в Москве, на базе которого создан новый совершенно современный референс-центр по диагностике новой коронавирусной инфекции, и в дальнейшем в течение следующей недели мы расширяем этот перечень до 15 научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора во всех субъектах, то есть мы сокращаем плечо для референс-оценки полученных результатов", - сказала она.