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Вильфанд: ранний пожароопасный сезон впервые ожидается на Европейской территории России

По словам научного руководителя Гидрометцентра, причиной этому стала аномально теплая прошедшая зима
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Впервые в истории метеорологических наблюдений на Европейской территории России прогнозируется ранний пожароопасный сезон. Об этом сообщил в понедельник журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Впервые за период выпуска прогноза на вегетационный период ожидается ранний пожароопасный на Европейской части страны. Ситуация нестандартная. Впервые в истории звучит такая фраза", - сказал он на пресс-конференции ТАСС в онлайн-режиме.

По словам Вильфанда, причиной этому стала аномально теплая прошедшая зима: отсутствие снега приводит к быстрому испарению продуктивной влаги, происходит быстрое обезвоживание поверхности.

Ранее замруководителя Рослесхоза Михаил Клинов сообщил, что аномально теплая погода в России может привести к затяжной засухе, а пожароопасный сезон в 2020 году будет непредсказуемым. По данным Рослесхоза, лесные пожары могут начаться уже в апреле на востоке Тувы, в юго-западной части Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии. В мае они могут охватить еще пять регионов России.

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Россия
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