Песков не исключил частичного выполнения рекомендаций Собянина по коронавирусу в АП

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил в понедельник частичное распространение действия связанной с мерами по предотвращению распространения коронавируса рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина на сотрудников администрации президента РФ .

В беседе с журналистами представитель Кремля напомнил, что рекомендации градоначальника начнут действовать 26 марта. "26 марта посмотрим, есть такая установка мэра Москвы, безусловно, все обязаны ее придерживаться", - сказал он. Песков обратил внимание на то, что в рекомендациях Собянина "есть оговорка в отношении определенной категории людей, работа которых связана с руководством направлений".

"Думаю, что частично это положение будет распространяться на администрацию", - отметил представитель Кремля.