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Распространение коронавируса нового типа

Песков не исключил частичного выполнения рекомендаций Собянина по коронавирусу в АП

Рекомендации мэра Москвы начнут действовать 26 марта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил в понедельник частичное распространение действия связанной с мерами по предотвращению распространения коронавируса рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина на сотрудников администрации президента РФ .

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В беседе с журналистами представитель Кремля напомнил, что рекомендации градоначальника начнут действовать 26 марта. "26 марта посмотрим, есть такая установка мэра Москвы, безусловно, все обязаны ее придерживаться", - сказал он. Песков обратил внимание на то, что в рекомендациях Собянина "есть оговорка в отношении определенной категории людей, работа которых связана с руководством направлений".

"Думаю, что частично это положение будет распространяться на администрацию", - отметил представитель Кремля.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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