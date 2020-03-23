Вильфанд назвал регионы, которые ждет аномальные тепло и избыток осадков в апреле

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Температура выше нормы ожидается в апреле в Северо-Западном, Уральском и Сибирский федеральных округах, а избыток осадков - на юге Европейской части страны, в Средней Сибири, Красноярском крае, ряде регионов Юго-Западной Сибири и Якутии, сообщил в понедельник журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В апреле температура практически на всей территории России ожидается около и выше нормы. Класс выше нормы [прогнозируется] на огромной территории - это Северо-Западный федеральный округ, Уральский федеральный округ и Сибирский федеральный округ", - сказал он на пресс-конференции ТАСС в онлайн-режиме.

Вильфанд отметил, что избыток осадков в апреле ожидается в южной половине Европейской части страны, в Средней Сибири, в Красноярском крае, ряде регионов Юго-Западной Сибири и Якутии. Дефицит осадков прогнозируется на юге Азиатской части России.