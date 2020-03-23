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В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян летом

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что июнь будет аномально теплым для жителей Урала и севера Сибири

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Июнь будет аномально теплым для Уральского федерального округа и северной половины Сибирского федерального округа, в июле температура ниже нормы прогнозируется в восточных регионах Европейской части и в Западной Сибири, а август будет комфортным для большинства регионов России. Сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"В июне дефицит осадков прогнозируется на западе Европейской части России, а класс выше нормы (по температуре - прим. ТАСС) - в Уральском федеральном округе и северной половине Сибирского федерального округа", - сообщил он на пресс-конференции ТАСС в онлайн-режиме.

По словам Вильфанда, в июле температура прогнозируется практически на всей территории России около нормы. "Только в восточных регионах Европейской части России и в Западной Сибири температура около и ниже нормы, но это не значит, что погода будет холодной", - отметил он.

Август, по подсчетам метеорологов, ожидается комфортным. На Европейской территории России температура будет выше нормы и с дефицитом осадков. Кроме того, дефицит осадков в августе прогнозируется в центре Западной Сибири.

Теги
Россия
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