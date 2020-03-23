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Распространение коронавируса нового типа

Психолог призвал россиян соблюдать информационную гигиену в условиях пандемии

Необходимо строго исполнять предписания, указал завкафедрой психологической помощи и ресоциализации МГУ Мадрудин Магомед-Эминов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Заведующий кафедрой психологической помощи и ресоциализации Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Мадрудин Магомед-Эминов назвал пандемию, вызванную коронавирусом, экстремальной ситуацией и предложил россиянам ввести для себя правила работы с информацией, предполагающие использование проверенных источников. Полный перечень рекомендаций эксперта в понедельник опубликовала пресс-служба МГУ.

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Эксперт призвал осторожно относиться к источникам информации и ограничивать потребление негативного контента в соцсетях.

"[Людям необходимо] получать необходимую информацию о пандемии COVID-19 из официальных источников и делиться со своим окружением проверенными данными. Минимизировать чтение, просмотр, прослушивание и обсуждение негативной информации. Проводить избирательную работу с информацией и новостями, отсеивая все то, что не имеет отношения к решению задач самосохранения, адаптации, трансформации и развития личности в поведении и жизни. Не втягиваться в активные дискуссии, споры с окружающими, перепалки в соцсетях и мессенджерах и исключить массовые рассылки и репосты из непроверенных источников", - приводит пресс-служба университета рекомендации психолога.

С учетом проведенных исследований в области психологии человека, представитель МГУ считает, что в условиях пандемии люди должны "занять ответственную личностную и гражданскую позицию" и перестроить образ жизни и стиль поведения в соответствии с новыми требованиями. Жизнь в экстремальных условиях исключает панику и игнорирование новой реальности, а именно - "легкомысленное, несерьезное, порой безрассудное и деструктивное отношение к медицинским и иным рекомендациям", считает эксперт. Россиянам необходимо строго исполнять предписания и помнить, что от этого зависит не только их самочувствие, но и здоровье окружающих людей.

"Актуальная ситуация жизни современного человека в соответствии с решением ВОЗ о пандемии, государственными и административными решениями, медицинскими рекомендациями, связанными с угрозой заражения и распространения коронавируса, является экстремальной ситуацией. В ней существование человека выходит за пределы обычной, повседневной реальности. <…> Перед каждым из нас встает задача <…> пересмотра ценностно-смысловых отношений к миру и трансформации образа жизни", - цитирует ученого пресс-служба МГУ.

Психолог также порекомендовал россиянам больше заботиться об окружающих - помогать детям с уроками и играми, поддерживать пожилых родственников. Участие в жизни других людей сохраняет в человеке позитивный настрой и повышает осмысленность жизни. Не стоит забывать и об интеллектуальном и культурном развитии, а также любимых хобби. Людям также необходимо поддерживать физическую активность, от которой зависит иммунитет, и регулярно проветривать помещение.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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