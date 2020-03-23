Главный внештатный эпидемиолог Минздрава объяснил низкое распространение коронавируса в РФ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский опыт борьбы с инфекционными заболеваниями помогает бороться с новой коронавирусной инфекцией и предотвращать ее широкое распространение в стране. Об этом в понедельник сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

"Если посмотреть, у нас в стране особо и не было таких серьезных ухудшений, связанных со многими инфекциями, которые распространялись широко в других регионах мира. И этот накопленный опыт, действительно, борьбы с инфекциями сложился еще в прошлом веке <...> Неслучайно, что в России не нашла широкого распространения эта инфекция. На сегодняшний день 438 случаев распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал он в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

По его словам, еще в СССР была сформирована четкая и высоко эффективная противоэпидемическая система, которая сохранилась и на сегодняшний день. Он подчеркнул, что в России действует многоуровневая система биологической безопасности, которая отслеживает все ситуации в стране, в мире, в том числе создан центр мониторинга за биологическими угрозами.

Помимо этого, работают система санитарно-противоэпидемических мероприятий и медицинская служба. "Богатый опыт накоплен у нас в стране, и кадры подготовлены соответствующие, наша система подготовки кадров по-прежнему одна из самых лучших", - подчеркнул Брико.

Как считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, полностью предотвратить появление новых случаев заражения очень сложно. "Эксперты говорят, что для того, чтобы остановить эту инфекцию, нужна полная изоляция всех стран в течение не менее четырех недель. Но это невозможно", - поделился он.

Тем не менее, он отметил, что делается все, чтобы сдержать дальнейшее распространение инфекции. "Сразу были созданы оперативные штабы в Москве, во всех крупных городах. Контролируют эту инфекцию", - рассказал Брико.

О новом коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.