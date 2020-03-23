В Малайзии число случаев заражения коронавирусом превысило 1500

СИНГАПУР, 23 марта. /ТАСС/. Число новых случаев инфицирования коронавирусом в Малайзии за сутки превысило 200, четыре человека умерли. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции генеральный директор Минздрава Хишам Абдула.

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"Общее число инфицированных составляет на сегодняшний день 1518, за сутки отмечено 212 новых заразившихся", - сказал чиновник.

57 пациентов, по его словам, находятся в отделениях интенсивной терапии в критическим состоянии.

На пресс-конференции, трансляция которой ведется в Facebook, представитель Минздрава также указал, что "за сутки скончались четыре человека, общее число летальных исходов достигло 14".

В связи с резким ростом числа инфицированных в Малайзии с 18 марта введен двухнедельный режим ограничения передвижения, закрыты границы. Между тем, премьер-министр Мухиддин Яссин в понедельник заявил, что правительство может продлить особое положение, если не удастся переломить ситуацию.