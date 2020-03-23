Власти Ивановской области сообщили, что коронавирус подтвержден у врача

ТАСС, 23 марта. Экспресс-тест показал положительную реакцию на коронавирус у одного из врачей Ивановской областной больницы, сотрудник госпитализирован. Об этом сообщил журналистам директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

"По данным на 11 утра, в Ивановской области получен второй положительный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию. Это один из сотрудников Ивановской областной больницы, вернувшийся с отдыха из-за рубежа", - сказал Фокин.

По его словам, в настоящий момент пациент изолирован в боксе ГКБ № 1, определен круг его контактов, в этом списке 52 человека. Все они отправлены на карантин, у всех взяты тесты.

Это уже второй пациент в регионе, у которого подтвержден коронавирус. Ранее в Ивановской области была подтверждена инфекция у мужчины, вернувшегося из одной из европейских стран. В настоящий момент он чувствует себя хорошо и помещен в изолированный бокс инфекционной больницы.