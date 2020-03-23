МВД напомнило об ответственности за распространение фейков о коронавирусе

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Полиция предупреждает, что за размещение фейковой информации, касающейся коронавируса, может грозить не только административная ответственность, но и уголовная. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Напоминаем, что за распространение в средствах массовой информации и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Кроме того, провокационные действия в общественных местах создателей подобных материалов могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ - "Хулиганство", что влечет уголовную ответственность", - сказали в министерстве.

Также там отметили, что МВД подготовлен видеоролик, в котором рассказывается о привлечении к ответственности так называемых пранкеров - авторов постановочных видеоматериалов, которые вводят в заблуждение широкую аудиторию относительно масштабов распространения коронавируса, а также дискредитируют сотрудников органов внутренних дел.

"МВД России призывает граждан внимательно относиться к публикуемой в сети Интернет и мессенджерах информации, ориентироваться на официальные источники", - заключили в министерстве.