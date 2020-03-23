Думские фракции рекомендовали депутатам старше 65 лет работать дистанционно

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Фракции Госдумы рекомендовали депутатам старше 65 лет воздержаться от присутствия на пленарных заседаниях и других мероприятиях в нижней палате и работать дистанционно, сообщил в понедельник ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Фракции, насколько я знаю, рекомендовали депутатам старше 65 лет воздержаться от участия в очной работе", - отметил Исаев.

В свою очередь глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова отметила, что регламент работы Госдумы в целом позволяет депутатам работать удаленно.

"У нас все организационно-технические возможности для этого есть, регламентом предусмотрено, что если депутат не может по уважительной причине принять участие в пленарном заседании или заседании комитета, он может свое мнение выразить письменно, эта позиции включается в стенограмму", - сказала Савастьянова ТАСС в понедельник.

По ее словам, все мероприятия в Думе, которые носят публичный характер, могут проводиться с использованием видео-конференц-связи. Например, такой возможностью на прошлой неделе уже пользовалась часть участников заседания думского комитета по контролю и регламенту вместе с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. Поэтому ограничения для депутатов старше 65 лет не скажутся на качестве их работы, уверена Савастьянова. Она напомнила, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уже заявлял о возможности дистанционной работы для депутатов из группы риска, к которым в том числе относятся пожилые.

Как ранее сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам временно ограничить контакты с другими людьми. Этот совет распространяется на жителей столицы свыше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Рекомендации действуют с 26 марта по 14 апреля.