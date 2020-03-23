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Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу

Как ожидается, все испытания закончатся в июне

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июне, примерно через 11 месяцев она будет получена. Об этом журналистам в понедельник сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

"Следующая вещь, о которой хотелось бы сказать, - это разработка вакцины. Разработка вакцины прошла первую фазу. Это рекомбинантная вакцина, не из живого вируса, а из белков, которые имеют эпитопы так называемые, или центры связывания с вирусом", - сказала она. 

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