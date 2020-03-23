Международные стандарты лицензирования кино, аудиокниг хотят ввести в России

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Международные стандарты лицензирования фильмов, электронных книг, сценариев и музыки с учетом финансовых интересов их авторов планируют внедрять в России. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный секретарь Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП), президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

ЕАКОП и международная организация "Сценаристы и режиссеры мира" (Writers & Directors Worldwide) подписали соглашение о партнерстве. Данная организация продвигает введение вознаграждения авторам при каждом публичном показе их аудиовизуальных произведений в кинотеатрах, телеэфирах и интернете.

"Ежегодно пиратство приносит многомиллиардные убытки музыкальной и киноиндустриям, и самой незащищенной стороной здесь оказываются сами авторы - режиссеры и сценаристы. Вместе [с организацией] мы можем оказывать комплексную поддержку творческим индустриям на национальном и глобальном уровнях", - отметил Кричевский.

По его словам, в рамках сотрудничества "планируется внедрение международных стандартов лицензирования фильмов, электронных книг и сценариев с учетом интересов авторов, изучение опыта других стран по продвижению законодательных инициатив, поддержка молодых режиссеров и сценаристов".

Президент организации "Сценаристы и режиссеры мира" Ив Нийи отметил, что совместное сотрудничество приведет к "гармонизации национальных законодательств, что позволит эффективно защитить авторов".

Об организациях

ЕАКОП - международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и смежных прав в странах - членах Евразийского экономического союза, СНГ, БРИКС и других.

Организация "Сценаристы и режиссеры мира" объединяет создателей драматических, литературных и аудиовизуальных произведений по всему миру. Также выступает в роли консультативного органа Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC) и официальным наблюдателем Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).