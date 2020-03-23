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Распространение коронавируса нового типа

Роспотребнадзор напомнил, кому нужно носить медицинские маски

В ведомстве подчеркнули, что в масках должны ходить заразившиеся, контактирующим с ними, а также те, у кого есть подозрение на заражение коронавирусом
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор напомнил, что медицинскую маску следует носить всем заболевшим, контактирующим с ними, а также тем, у кого есть подозрение на заражение коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

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"Медицинскую маску необходимо носить всем, кто как-то контактирует с зараженными людьми или с теми, у кого есть подозрение на заражение, а также тем, кто уже заболел. Она позволяет защитить от попадания частичек из дыхательных путей больного человека", - говорится в сообщении.

В ведомстве поясняют, что материал маски становится влажным по мере использования. Поэтому ее необходимо регулярно менять и не использовать повторно. Однако просто выбросить использованную маску в ведро нельзя.

"В медицинских организациях использованные медицинские маски подлежат обеззараживанию и удалению как отходы класса Б в соответствии с действующим санитарным законодательством. В домашних условиях использованные медицинские маски собирают в отдельный пакет и утилизируют вместе с бытовым мусором", - добавляют в пресс-службе, отмечая, что с резиновыми одноразовыми перчатками нужно поступить аналогично.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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