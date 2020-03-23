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Дело Пола Уилана

Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Пола Уилана до 13 сентября

По итогам предварительных слушаний будет назначена дата рассмотрения дела по существу

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник продлил до 13 сентября срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже против РФ Пола Уилана. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"По результатам предварительных слушаний продлен срок содержания под стражей Уилана до 13 сентября", - сказала собеседница агентства.

Суд в понедельник проводит предварительные слушания, по итогам которых будет назначена дата рассмотрения дела по существу.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, при проведении шпионской акции задержали 28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ России. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Уилан отрицает вину. Его защита настаивает на том, что дело сфабриковано, и деятельность Уилана в России носила сугубо гуманитарный характер.

Теги
СШАВеликобританияРоссияДело Пола Уилана
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