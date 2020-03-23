Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Пола Уилана до 13 сентября

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник продлил до 13 сентября срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже против РФ Пола Уилана. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"По результатам предварительных слушаний продлен срок содержания под стражей Уилана до 13 сентября", - сказала собеседница агентства.

Суд в понедельник проводит предварительные слушания, по итогам которых будет назначена дата рассмотрения дела по существу.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, при проведении шпионской акции задержали 28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ России. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Уилан отрицает вину. Его защита настаивает на том, что дело сфабриковано, и деятельность Уилана в России носила сугубо гуманитарный характер.