Суд начать рассмотрение по существу дела Пола Уилана 30 марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд 30 марта планирует начать рассмотрение по существу дела обвиняемого в шпионаже Пола Уилана, однако в случае продления карантинных мер в связи с коронавирусом слушания начнутся 13 апреля. Об этом в понедельник ТАСС сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Суд в понедельник провел предварительные слушания по делу, назначив его рассмотрение по существу на 30 марта", - сказал Жеребенков, отметив, что в случае продления карантинных мер в связи с коронавирусом суд начнется 13 апреля.

Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, при проведении шпионской акции задержали 28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ России. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Уилан отрицает вину. Его защита настаивает на том, что дело сфабриковано.