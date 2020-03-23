Эксперт: вакцину от COVID-19 можно будет менять исходя из дальнейших мутаций вируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вакцину против новой коронавирусной инфекции после ее создания можно будет видоизменять в зависимости от дальнейших мутаций вируса, считает заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Елена Малинникова.

"Основу вакцины, если создадут... то дальше эту основу можно будет видоизменять в зависимости от точечных мутаций, которые дальше будут происходить в вирусе, довольно быстро", - сказала она в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

Она отметила, что такая практика применяется уже при изменении вакцины от гриппа.