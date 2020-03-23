{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Коронавирус не помешает посадке 27 млн деревьев в память о погибших к 75-летию Победы

Акция "Сад памяти" стартовала 18 марта в восьми городах

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Акция "Сад памяти" по посадкам 27 млн деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне, посвященная 75-летию Победы, состоится весной 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил журналистам в понедельник заместитель руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.

"Я думаю, что акция состоится в любом случае. Она будет как-то форматирована в зависимости от ограничений в регионах. Наверное, она будет ограничена по масштабам привлечения участников, если такие ограничения будут. Надеемся, что коронавирус пойдет на убыль и ограничений будет меньше", - сказал Клинов.

По его словам, посадки деревьев в Центральном федеральном округе обычно начинаются в мае, в этом году из-за ранней весны они могут начаться в конце апреля.

О международной акции

В России Международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 18 марта в восьми городах. Уже в первый день было высажено в общей сложности 136 тыс. саженцев. Высадка 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне пройдет на 10 тыс. участках, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников. Завершится мероприятие 22 июня.

Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых в рамках нацпроекта "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава объяснил низкое распространение коронавируса в РФ
По словам Николая Брико, еще в СССР была сформирована четкая и высоко эффективная противоэпидемическая система, которая сохранилась и на сегодняшний день
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС