Коронавирус не помешает посадке 27 млн деревьев в память о погибших к 75-летию Победы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Акция "Сад памяти" по посадкам 27 млн деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне, посвященная 75-летию Победы, состоится весной 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил журналистам в понедельник заместитель руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.

"Я думаю, что акция состоится в любом случае. Она будет как-то форматирована в зависимости от ограничений в регионах. Наверное, она будет ограничена по масштабам привлечения участников, если такие ограничения будут. Надеемся, что коронавирус пойдет на убыль и ограничений будет меньше", - сказал Клинов.

По его словам, посадки деревьев в Центральном федеральном округе обычно начинаются в мае, в этом году из-за ранней весны они могут начаться в конце апреля.

О международной акции

В России Международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 18 марта в восьми городах. Уже в первый день было высажено в общей сложности 136 тыс. саженцев. Высадка 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне пройдет на 10 тыс. участках, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников. Завершится мероприятие 22 июня.

Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых в рамках нацпроекта "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.