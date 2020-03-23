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Дело Пола Уилана

Свидетелями защиты по делу Уилана станут 13 россиян и сотрудники иностранных посольств

Начало слушаний дела по существу назначено на 30 марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Защита намерена доказать невиновность Пола Уилана по делу о шпионаже, допросив 13 свидетелей из России и ряд сотрудников иностранных дипломатических представительств. Об этом в понедельник ТАСС сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

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"В ходе процесса защита намерена представить суду ряд свидетелей, включая 13 граждан России, с которыми Уилан общался, а также сотрудников дипломатических представительств США, Великобритании, Ирландии", - сказал защитник.

По результатам предварительных слушаний, прошедших в понедельник в Мосгорсуде, Уилану продлен срок содержания под стражей до 13 сентября. Начало слушаний по существу дела назначено на 30 марта, но суд допустил перенос заседания на 13 апреля в случае продления ограничительных мер из-за коронавируса.

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Дело Пола Уилана
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