Десятый самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел в понедельник с аэродрома Чкаловский в Италию с российскими военнослужащими и техникой на борту для оказания помощи в борьбе в коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что продолжается переброска российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии для оказания Италии помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Итальянскую Республику с российскими военнослужащими и техникой на борту", - сказали в Миноброны.