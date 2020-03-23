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Десятый самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

В Минобороны сообщили, что в страну продолжается переброска российских военных специалистов, специального оборудования и техники

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел в понедельник с аэродрома Чкаловский в Италию с российскими военнослужащими и техникой на борту для оказания помощи в борьбе в коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что продолжается переброска российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии для оказания Италии помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Итальянскую Республику с российскими военнослужащими и техникой на борту", - сказали в Миноброны.

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Распространение коронавируса нового типа
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