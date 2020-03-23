Вице-канцлер ФРГ сообщил, что Меркель чувствует себя хорошо

БЕРЛИН, 23 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая сейчас находится на домашнем карантине, чувствует себя хорошо, она активна и участвовала в заседании правительства в режиме видеоконференции. Об этом сообщил в понедельник вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц.

"Канцлер по состоянию на текущий момент здорова, она лишь на домашнем карантине, поскольку были причины для этого, - сказал Шольц. - Но она активна, мы сегодня вместе руководили заседанием кабинета министров".

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в воскресенье сообщил журналистам, что врач, который делал Меркель в пятницу профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом. В ближайшие дни канцлер в связи с этим будет регулярно сдавать анализы.